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Среди покидающих Восточную Гуту было 36 смертников
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Среди покидающих Восточную Гуту было 36 смертников 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Мир24
Сирийские военные обезвредили 36 человек с поясами смертника.
Террористов задержали в различных гуманитарных коридорах с момента выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
По данным СМИ, 30 мужчин и шесть женщин с заминированными нательными поясами были среди гражданского населения и собирались взорвать себя в автобусах (с боевиками и членами их семей) или лагерях, где размещены жители Восточной Гуты. Четыре из шести женщин надели пояса на себя, две спрятали их в личные вещи. Один из террористов положил пятикилограммовую самодельную взрывчатку вместе с ребенком.
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