Ещё
Шойгу: Военные РФ пресекли теракт в автобусах с беженцами в Восточной Гуте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу: Военные РФ пресекли теракт в автобусах с беженцами в Восточной Гуте 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
В сирийской Восточной Гуте российские военные предотвратили теракт в автобусах с беженцами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Там, по словам министра, готовился самоподрыв террористов-смертников.
"Мы каждый день получаем от граждан информацию. Четыре дня назад мы получили информацию о готовящихся провокациях с поясами смертников, со смертниками, которых предполагалось рассадить в автобусы с беженцами, — цитирует ТАСС заявление Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. — К сожалению, эта информация подтвердилась".
На месте удалось изъять несколько поясов смертников, уточнил министр, при том, что в автобусах Восточную Гуту покидали преимущественно женщины и дети.
Российская Газета: последние новости
Россельхознадзор пропустил в РФ помидоры еще двух турецких предприятий В Греции зафиксировали резкий приток нелегальных мигрантов Саудовская Аравия начнет выдачу туристических виз с апреля
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары315
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово224
Юлия Скрипаль пошла на поправку224
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»65
Украина дала ответ по выдаче пранкера437
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение