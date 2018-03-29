Шойгу: Военные РФ пресекли теракт в автобусах с беженцами в Восточной Гуте

В сирийской Восточной Гуте российские военные предотвратили теракт в автобусах с беженцами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу . Там, по словам министра, готовился самоподрыв террористов-смертников.

"Мы каждый день получаем от граждан информацию. Четыре дня назад мы получили информацию о готовящихся провокациях с поясами смертников, со смертниками, которых предполагалось рассадить в автобусы с беженцами, — цитирует ТАСС заявление Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. — К сожалению, эта информация подтвердилась".

На месте удалось изъять несколько поясов смертников, уточнил министр, при том, что в автобусах Восточную Гуту покидали преимущественно женщины и дети.