Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь 7 тыс. сирийцев, покидающим Восточную Гуту

"Фонд совместно с ВС России обеспечил продуктами питания и водой семь тысяч беженцев на линии фронта в Восточной Гуте" — написал глава Чечни на своей странице «ВКонтакте».

По словам Кадырова, сейчас ведутся переговоры с вооруженной оппозицией Сирии «Файлак-ар-Рахман» о прекращении боевых действий в регионе.