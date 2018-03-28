Ещё
Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь 7 тыс. сирийцев, покидающим Восточную Гуту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь 7 тыс. сирийцев, покидающим Восточную Гуту 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова передал продукты питания семи тысячам жителей Сирии, покидающим Восточную Гуту. Об этом в среду сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Фонд совместно с ВС России обеспечил продуктами питания и водой семь тысяч беженцев на линии фронта в Восточной Гуте" — написал глава Чечни на своей странице «ВКонтакте».
По словам Кадырова, сейчас ведутся переговоры с вооруженной оппозицией Сирии «Файлак-ар-Рахман» о прекращении боевых действий в регионе.
ТАСС: последние новости
СМИ: пригород Дамаска покинуло 1278 боевиков и членов их семей СМИ: столкновения между жителями и поддерживаемыми США отрядами произошли в Ракке Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля ближневосточную проблематику
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным342
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля44
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово19
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово449
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации48
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение