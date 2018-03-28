Спросите Москву

Битва в Восточной Гуте подходит к концу. После долгих дней кровопролитных сражений, в ходе которых были убиты и ранены тысячи людей, вооруженные фракции приняли условия урегулирования, предложенные российской стороной.

Боевики группировки «Фейлак ар-Рахман», представляющей ассоциацию «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ — прим. ред.), а также движение « Ахрар аш-Шам » вывели своих бойцов на север и передали подконтрольные им районы силам российской военной полиции. Более 100 тысяч гражданских лиц бежали в районы, находящиеся под контролем сирийского режима, ещё несколько тысяч сирийцев отправились в Идлиб, который контролируется вооружёнными группировками.

В то же время затягиваются переговоры с группировкой «Джейш аль-Ислам» , которая контролирует город Дума в Восточной Гуте. Однако, ожидается, что сделка все равно состоится, поскольку это позволит боевикам оставаться в городе при условии, что представители сирийского правительства смогут войти в состав управления общественных учреждений.

Однако это представляется временным решением, поскольку маловероятно, что вооруженные элементы смогут долгое время сосуществовать с правительственными силами в одной и той же области.

В конце концов, противостояние в Восточной Гуте завершилось, что одобрила сирийская оппозиционная коалиция из Анкары

Россия сыграла роль «маэстро» в ходе операции в Гуте, вела сложные переговоры с вооруженными группировками и заключала с некоторыми из них тайные сделки, чтобы в конце концов достичь своей цели и восстановить контроль над стратегическими границами Дамаска , а также обеспечить безопасность столицы со всех сторон.

«Хезболлой». В южной части Дамаска по-прежнему есть районы, которые находятся под контролем вооруженных групп. Самая опасная среди них — «Исламское государство» (запрещена в РФ — прим. ред.), чьи боевики несколько дней назад начали нападение на квартал Кадам, что привело к жертвам среди сирийской армии. Однако в любом случае режим укрепляет свои позиции вокруг Дамаска, полагаясь на большую материально-техническую поддержку со стороны союзников — России и вооруженных отрядов, связанных с Ираном

Тем не менее продолжающиеся в течение нескольких лет боевые действия в Гуте оставили за собой огромные разрушения в городах и деревнях, и эта душераздирающая человеческая трагедия не позволяет жителям Гуты вернуться в свои дома в ближайшее время. Маловероятно, что скоро начнется восстановление региона, поскольку у сирийского правительства и России другие приоритеты: у них нет достаточных финансовых ресурсов для такой дорогостоящей работы.

Достигнутое в Восточной Гуте представляет собой большую политическую ценность, которую не отрицает большинство противников сирийского режима. Это побуждает наблюдателей задать вопрос, какой следующий шаг предпримут Россия и сирийская армия.

Согласно оценкам, это могут быть Дераа и сирийский юг, крупные районы в которых остаются под контролем вооруженных группировок, в первую очередь «Южного фронта». Однако группа, в которой насчитывается около 25 тысяч бойцов, в настоящее время страдает от сбоев в ресурсах и ограниченных возможностей после того, как Вашингтон официально прекратил ее поддерживать.

Что еще более важно, юг Сирии подпадает под действие соглашения о сокращении эскалации, подписанного Москвой , Вашингтоном и Иорданией . В последние дни участились контакты между тремя сторонами с целью обеспечения соблюдения соглашения после взаимных нарушений сторонами конфликта.

Тем не менее никто не может знать истинные намерения и окончательную позицию Москвы по соглашению по югу Сирии. Сирийские войска и союзные силы не могут открыть фронт на юге, не получив зелёный свет от России.

В этом отношении имеются сложные расчеты, наиболее важным фактором среди которых является позиция Израиля в том случае, если вооруженные группы, подчиняющиеся Ирану, установят контроль над районами, прилегающими к израильским границам.

Ответить на вопрос касательно ситуации на сирийском юге в будущем может российское руководство.