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СМИ: население города Дума в Восточной Гуте потребовало вывода боевиков
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СМИ: население города Дума в Восточной Гуте потребовало вывода боевиков 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
ТАСС, 28 марта. Жители города Дума (12 км от Дамаска) провели в среду демонстрации, потребовав возвращения этого населенного пункта в Восточной Гуте под контроль государства. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, участники уличных акций призвали сирийскую армию войти в Думу и установить там порядок.
По его информации, волнения среди населения начались после поступивших сведений об отказе группировки "Джейш аль-Ислам" вывести из города свои вооруженные формирования.
Срок ультиматума, предъявленного командованием ВС республики, истек в среду в 15:00 мск. Боевики согласились передать войскам тяжелые вооружения, но отказались покинуть Думу. Ранее поступала информации об их возможном выводе в регион Восточный Калямун в 80 км к северу от Дамаска, где находится другой форпост «Джейш аль-Ислам». Но сирийские военные отвергли такой вариант, предложив боевикам на выбор выехать в Идлиб, Ракку или Джараблус на границе с Турцией.
По сведениям газеты Al Watan, правительственные войска во второй половине дня начали подтягивать к Думе подкрепления, что свидетельствует о подготовке к военной операции.
Руководство российского Центра по примирению враждующих сторон достигло договоренности с лидерами группировки «Фейлак ар-Рахман» о выводе боевиков и их семей из пригородов Эрбин, Замалька, Айн-Терма и района Джобар на окраине Дамаска. С 24 марта эти населенные пункты покинули свыше 19,5 тыс. человек, все они были вывезены на автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии.
22-23 марта была осуществлена операция по выводу из Харасты (8 км от Дамаска) членов вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам». Оттуда в Идлиб направились 4979 боевиков и их родственников.
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