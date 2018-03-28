СМИ: население города Дума в Восточной Гуте потребовало вывода боевиков

ТАСС , 28 марта. Жители города Дума (12 км от Дамаска ) провели в среду демонстрации, потребовав возвращения этого населенного пункта в Восточной Гуте под контроль государства. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, участники уличных акций призвали сирийскую армию войти в Думу и установить там порядок.

По его информации, волнения среди населения начались после поступивших сведений об отказе группировки "Джейш аль-Ислам" вывести из города свои вооруженные формирования.

Срок ультиматума, предъявленного командованием ВС республики, истек в среду в 15:00 мск. Боевики согласились передать войскам тяжелые вооружения, но отказались покинуть Думу. Ранее поступала информации об их возможном выводе в регион Восточный Калямун в 80 км к северу от Дамаска, где находится другой форпост «Джейш аль-Ислам». Но сирийские военные отвергли такой вариант, предложив боевикам на выбор выехать в Идлиб, Ракку или Джараблус на границе с Турцией

По сведениям газеты Al Watan, правительственные войска во второй половине дня начали подтягивать к Думе подкрепления, что свидетельствует о подготовке к военной операции.

Руководство российского Центра по примирению враждующих сторон достигло договоренности с лидерами группировки «Фейлак ар-Рахман» о выводе боевиков и их семей из пригородов Эрбин, Замалька, Айн-Терма и района Джобар на окраине Дамаска. С 24 марта эти населенные пункты покинули свыше 19,5 тыс. человек, все они были вывезены на автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии