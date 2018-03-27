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Дамаск сообщил о готовящейся химатаке в Идлибе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дамаск сообщил о готовящейся химатаке в Идлибе 

Говорит Москва 2 часа назад
«Этот театральный жест будет произведён с участием ряда стран, „Белых касок“, и будет освещаться западными СМИ», — сказал эмиссар. Он добавил, что над предполагаемой «атакой» работает ряд иностранных экспертов, которые задействуют женщин и детей.
Говорит Москва: последние новости
297 человек покинули город Хараста в Восточной Гуте За минувшие сутки в результате обстрелов боевиков в Дамаске погибли 27 гражданских Ликвидированный в Дагестане бандит был связан с «Исламским государством»
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