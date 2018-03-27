Дамаск сообщил о готовящейся химатаке в Идлибе

«Этот театральный жест будет произведён с участием ряда стран, „Белых касок“, и будет освещаться западными СМИ», — сказал эмиссар. Он добавил, что над предполагаемой «атакой» работает ряд иностранных экспертов, которые задействуют женщин и детей.