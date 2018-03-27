Исполняется 17 лет операции НАТО в Авганистане 

В этом году исполняется 17 лет с тех пор, как США вместе с союзниками по НАТО начали военную операцию в Афганистане, однако победить терроризм в этой горячей точке так и не удалось. Напротив, за это время там расплодилось около двух десятков экстремистских группировок — такие данные приводят российские специалисты. По оценкам экспертов, афганское правительство контролирует в лучшем случае половину всех районов страны, остальные остаются вотчиной движения «Талибан» (запрещено Верховным судом РФ), которое продолжает вооруженную борьбу с кабульским режимом. Согласно же исследованию, которое представил в конце прошлого года телеканал BBC, афганские власти и вовсе держат под контролем чуть более 30 процентов территории, в остальных в той или иной степени хозяйничают талибы. Как признал недавно в интервью президент Гани, «без внешней поддержки его власть не продержится и полугода».
За счет наркотрафика растет финансовая подпитка террористов
Растет и финансовая подпитка террористов за счет наркотрафика. Только в 2017-м площадь посевов опийного мака в Афганистане выросла более чем на 60 процентов по сравнению с предыдущим годом, а объем производства опия и вовсе взлетел на 90 процентов. Еще в феврале афганское правительство одобрило план национального примирения — пока в одностороннем порядке. Особую тревогу вызывает ситуация на севере Афганистана, куда наряду с талибами стали проникать иностранные наемники запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Боевики "Исламского государства" замечены в уездах, граничащих непосредственно с республиками СНГ — Таджикистаном и Узбекистаном, а также c Туркменией. Накануне приезда Лаврова в Ташкент на Смоленской площади вновь обратили внимание на «случаи использования в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского „крыла“ террористической группировки ИГИЛ». «Никаких разъяснений от НАТО по этой информации, которую озвучивали сами афганцы, мы не получили: нас уверяют, что проблема якобы надуманная», — рассказал дипломатический источник «РГ». Он также признал, что в обозримом будущем не стоит ждать возобновления нашего сотрудничества с НАТО и США по Афганистану, которое прежде приносило плоды, однако было свернуто по инициативе американской стороны. «Последние действия американских властей по беспрецедентной высылке российских дипломатов и вовсе свидетельствуют о том, что диалога не предвидится», — уточнил собеседник.