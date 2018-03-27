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Саудовская Аравия начнет выдачу туристических виз с апреля
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Саудовская Аравия начнет выдачу туристических виз с апреля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Саудовская Аравия начнет выдачу туристических стран в апреле. Речь идет о разовых разрешениях на срок до 30 дней. Об этом сообщают саудовские телеканалы.
Решение о том, что страна начнет принимать туристов, было принято в рамках реализации программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Ее цели — снижение зависимости экономики Саудовской Аравии от цены нефти, а также развитие малого бизнеса. Власти рассчитывают, что к 2030 году страну станут ежегодно посещать до 30 млн туристов.
До сих пор Саудовская Аравия выдавала только рабочие и семейные визы, а также для мусульманских паломников, которые совершают хадж к святым местам в Мекке и Медине, отмечает РИА Новости.
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