Саудовская Аравия начнет выдачу туристических виз с апреля

Саудовская Аравия начнет выдачу туристических стран в апреле. Речь идет о разовых разрешениях на срок до 30 дней. Об этом сообщают саудовские телеканалы.

Решение о том, что страна начнет принимать туристов, было принято в рамках реализации программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Ее цели — снижение зависимости экономики Саудовской Аравии от цены нефти, а также развитие малого бизнеса. Власти рассчитывают, что к 2030 году страну станут ежегодно посещать до 30 млн туристов.