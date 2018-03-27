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Небензя: Только РФ выполняет резолюцию СБ ООН по оказанию помощи Сирии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Небензя: Только РФ выполняет резолюцию СБ ООН по оказанию помощи Сирии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Россия — единственная страна, предпринимающая конкретные усилия по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2401 по оказанию гуманитарной помощи Сирии и эвакуации мирных жителей из осажденной Восточной Гуты, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"В ряде районов Сирии сохраняется непростая гуманитарная обстановка. Россия предпринимает активные меры по ее нормализации, в том числе, в рамках выполнения резолюции 2401 Совета Безопасности, — передает РИА Новости заявление российского дипломата на заседании СБ ООН. — Да, может быть, это кому-то не нравится, но мы, по факту, единственные, кто предпринимает конкретные усилия по выполнению резолюции 2401".
Напомним, что резолюция 2401 требует, чтобы все стороны конфликта в САР «прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории»
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