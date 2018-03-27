В США оценили работу канала по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости . Основные силы РФ передвинулись с востока Сирии на запад, но канал по предотвращению конфликтов с РФ работает «очень профессионально», заявил в ходе брифинга для журналистов в Пентагоне представитель объединенного командования бригадный генерал Энрю Крофт.

"Сейчас основные силы русских переместились с востока Сирии на запад. Мы продолжаем использовать канал по предотвращению конфликтов с Россией, он работает очень профессионально", — сказал он.

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