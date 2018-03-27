Кабмин не поддержал законопроект о ЧВК 

Правительство России отказалось поддерживать законопроект о деятельности частных военных компаний, на этот счет в Госдуму отправлен отрицательный отзыв.
«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — приводит «Интерфакс» текст заключения.
Против высказались и Минобороны, и Минфин, и МИД, и силовые ведомства, и Генеральная прокуратора.
Отмечено, что положения документа противоречат части 5 статьи 13 Конституции РФ, в которой прописан запрет на создание и деятельность общественных объединений, «цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований».
В январе первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов рассказал, что в России предложили легализовать частные военные компании. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России собираются узаконить ЧВК.