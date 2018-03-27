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Кабмин не поддержал законопроект о ЧВК
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кабмин не поддержал законопроект о ЧВК 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Военное обозрение
Правительство России отказалось поддерживать законопроект о деятельности частных военных компаний, на этот счет в Госдуму отправлен отрицательный отзыв.
«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — приводит «Интерфакс» текст заключения.
Против высказались и Минобороны, и Минфин, и МИД, и силовые ведомства, и Генеральная прокуратора.
Отмечено, что положения документа противоречат части 5 статьи 13 Конституции РФ, в которой прописан запрет на создание и деятельность общественных объединений, «цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований».
В январе первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов рассказал, что в России предложили легализовать частные военные компании. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России собираются узаконить ЧВК.
Вопрос о легализации ЧВК встал после множества сообщений о деятельности в Сирии частной военной компании «Вагнера», которая участвовала в сирийском конфликте на стороне Дамаска. В феврале бойцы этой ЧВК попали под обстрел американской коалиции.
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