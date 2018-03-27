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Туркмения и Иран будут наращивать своповые поставки туркменского газа
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Туркмения и Иран будут наращивать своповые поставки туркменского газа 

Прайм 4 часа назад
Фото: Прайм
Туркмения и Иран обсудили вопросы наращивания своповых поставок туркменского природного газа в третьи страны, заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани, находящийся в Ашхабаде с официальным визитом, сообщает корреспондент РИА Новости.
Выступая на брифинге по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне, иранский лидер сказал, что сегодня были проведены очень эффективные и выгодные переговоры. По словам президента Ирана, стороны обсудили вопросы наращивания своповых операций и более широкого использования имеющихся трубопроводов для поставки туркменского природного газа в третьи страны.
Также, глава Ирана отметил, что на переговорах были обсуждены вопросы наращивания транзита туркменской электроэнергии через территорию Ирана для экспорта в третьи страны.
"Иран и Туркменистан являются очень богатыми и сильными в энергетической области, и поэтому мы договорились предпринять усилия для вывода нашего партнерства в этой сфере на более высокий уровень. Мы договорились в будущем провести широкие переговоры по вопросам энергетики, и я верю, что во время наших будущих встреч мы примем крупные соглашения в этой области", — сказал Хасан Рухани.
Вместе с тем, иранский лидер подчеркнул, что уровень торгово-экономического партнерства не соответствует возможностям двух государства, и необходимо принять меры, чтобы увеличить объем двусторонней торговли. Как сообщил на брифинге президент Гурбангулы Бердымухамедов, объем двусторонней торговли в 2017 году превысил 1 миллиард долларов.
По итогам переговоров стороны подписал меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в торговле, промышленности, воздушном транспорте, обмене таможенной информацией в электронном формате, сельском хозяйстве, спорте и т.д.
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