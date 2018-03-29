Шойгу и де Мистура обсудили выполнение сочинских договоренностей по Сирии

"Мне бы хотелось обсудить с вами реализацию сочинских договоренностей, которые были достигнуты с вашей помощью и помощью генерального секретаря Организации Объединенных наций и которые, безусловно, будут обсуждаться в ближайшее время главами государств-гарантов", — сказал российский министр.

В свою очередь де Мистура сказал, что спустя два месяца после состоявшегося в Сочи конгресса сирийского национального диалога настало время обсудить, как обеспечить связку переговоров в Сочи, Женеве и Астане

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