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Шойгу и де Мистура обсудили выполнение сочинских договоренностей по Сирии
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Шойгу и де Мистура обсудили выполнение сочинских договоренностей по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со специальным представителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой обсудил выполнение сочинских договоренностей по Сирии. Российский генерал заявил, что реализацию этих договоренностей вскоре также обсудят лидеры России, Турции и Ирана.
"Мне бы хотелось обсудить с вами реализацию сочинских договоренностей, которые были достигнуты с вашей помощью и помощью генерального секретаря Организации Объединенных наций и которые, безусловно, будут обсуждаться в ближайшее время главами государств-гарантов", — сказал российский министр.
В свою очередь де Мистура сказал, что спустя два месяца после состоявшегося в Сочи конгресса сирийского национального диалога настало время обсудить, как обеспечить связку переговоров в Сочи, Женеве и Астане.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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