Востоковед назвал способ решения кризиса в Йемене

По его словам, Россия в йеменском кризисе занимает «равноудаленную или равноприближенную» позицию.

"Россия сохраняет отношения со всеми конфликтующими сторонами, у России были и есть контакты со всеми разными группами, со всеми, кто внутри страны борется друг с другом, и с различными силами, которые замешаны в йеменском конфликте: и с силами коалиции, и с теми, кого коалиция обвиняет в том, что они вмешиваются во внутреннюю ситуацию", — сказал Наумкин.

Омана, Кувейта, По его словам, с одной стороны находится Саудовская Аравия и ее союзники, с другой — Иран . Но своя позиция по йеменскому конфликту есть и у Катара, Турции ОАЭ , и у всех стран позиции разные.

"Очень сложный узел противоречий: и внутри страны, и в регионе нет единой позиции. Россия сегодня поддерживает отношения со всеми, не вмешивается прямо в конфликт. Наша страна, прежде всего, участвует в тех мерах, которые предпринимаются в рамках ООН , резолюций Совбеза", — подчеркнул Наумкин.

При этом востоковед напомнил, что посреднические усилия какое-то время предпринимались Кувейтом, потом Оманом. «По имеющимся сведениям, в Омане проходят закрытые контакты между хуситами и правительством. Если учитывать нейтральную роль Омана, который не участвует в ведомой Саудовской Аравией коалиции, у Омана есть интересные возможности, может быть что-то получится», — отметил он.

"Но пока региональные державы между собой не договорятся, очень трудно помирить Йемен. И, видимо, путь к урегулированию будет лежать через федерализацию йеменской государственности, чтобы там было федеральное государство, децентрализованное с широкими правами регионов. А каким будет эта децентрализация, каким быть йеменскому государству — решат переговоры", — подчеркнул Наумкин.

С другой стороны, по его словам, сегодня некоторые регионы Йемена находятся под сильным влиянием внешних сил: «где-то активно действуют эмираты, где-то — Саудовская Аравия, а где-то — другие державы». При этом, Наумкин отметил, что Йемен зависит от внешней помощи, потому что гуманитарная ситуация там тяжелее, чем, например, в Сирии

"Около миллиона жителей больны холерой, девять миллионов людей живут впроголодь, им нужны продукты питания, не работают базовые службы, медицинское обслуживание, кризис с водой. Ужасная ситуация. Как она будет преодолена — это очень серьезный вопрос. Мне кажется, что мировое сообщество не уделяет Йемену достаточное внимание и все заняты другими делами, выяснением отношений между мировыми державами", — посетовал востоковед.

"Нужно сотрудничество с государствами региона. Пока не договорятся между собой державы региона, ничего Россия не сделает", — заключил Наумкин.