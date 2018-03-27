Ещё
Древние памятники культуры в Дейр-эз-Зоре разрушены из-за действий ИГ*
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Древние памятники культуры в Дейр-эз-Зоре разрушены из-за действий ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
БЕЙРУТ, 27 мар — РИА Новости. Памятники культуры, в том числе шумерского города Мари, в провинции Дейр-эз-Зор в значительной степени разрушены из-за действий ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявили в главном управлении Сирии по музеям и культурному наследию.
"Согласно отчетам сформированных комиссией управления Сирии по музеям и культурному наследию, комплекс Мари получил много повреждений от действий террористических группировок — это часть целой цепочки посягательств на объекты культурного наследия Сирии", — цитирует сирийское национальное агентство САНА слова директора управления музеев и наследия Махмуда Хамуда.
По данным ученых, значительные повреждения получил целый ряд древних построек, включая храм последнего царя Шумерского города Мари — Зимри Лима.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
*Запрещенная в России террористическая организация
РИА Новости: последние новости
Востоковед назвал способ решения кризиса в Йемене Могерини оценила предложение, сделанное талибам главой Афганистана Жители Западной Ракки подняли вооруженное восстание против бойцов СДС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге178
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным81
НАТО приняло меры против российских дипломатов199
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово77
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову268
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение