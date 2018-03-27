Два деревенских старосты застрелены вооруженными людьми в иракской провинции Дияла

Баакуба / Ирак /, 27 марта / Синьхуа / — Три человека, в том числе два местных чиновника, были застрелены в ходе нападений, совершенных вооруженными людьми в двух деревнях иракской провинции Дияла. Об этом во вторник корр. Синьхуа сообщил мэр города Джалаула Якуб Мулла-Али.

Неизвестные вооруженные люди ворвались в дом главы администрации деревни, которая расположена недалеко от города Джалаула, застрелили чиновника и его сына, после чего скрылись с места преступления. Вскоре после этого другая группа вооруженных людей ворвалась в дом главы администрации другой деревни к северо-востоку от Джалаулы и также застрелила его.

Органы безопасности Ирака начали расследование с целью установить личности нападавших.