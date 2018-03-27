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Кабул надеется, что переговоры с талибами* начнутся в ближайшее время
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Кабул надеется, что переговоры с талибами* начнутся в ближайшее время 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. КАБУЛ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ С ТАЛИБАНОМ* НАЧНУТСЯ УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — ГЛАВА МИД АФГАНИСТАНА
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