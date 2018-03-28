Богданов обсудил с послом Омана Сирию, Йемен и зону Персидского залива 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Султаната Оман Юсуфом Аль-Заджали ситуацию в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива, акцентировали необходимость урегулирования политическими средствами, сообщается на сайте МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по обстановке в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива с акцентом на необходимость урегулирования этих и других конфликтных ситуаций в регионе политическими средствами, на основе широкого национального диалога, международного права и Устава ООН", — говорится в сообщении. опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Богданов и Аль-Заджали также обсудили актуальные вопросы усиления двустороннего сотрудничества.