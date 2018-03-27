Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в регионе Ближнего Востока с акцентом на сирийскую проблематику и положение дел в палестино-израильском урегулировании", — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что в ходе беседе стороны также затронули актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильского многопланового сотрудничества.