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Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке
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Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля в Москве Гарри Кореном, на которой стороны обсудили палестино-израильское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в регионе Ближнего Востока с акцентом на сирийскую проблематику и положение дел в палестино-израильском урегулировании", — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что в ходе беседе стороны также затронули актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильского многопланового сотрудничества.
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