Израиль не участвует в кампаниях против России, заявил экс-посол

Цви Маген. ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости Израиль в случае с инцидентом в Солсбери продолжает следовать курсу на неучастие в западных кампаниях давления на Россию , не желая ставить под удар двустороннее взаимодействие в вопросах национальной безопасности и рассчитывая на встречный учет собственных интересов, считает бывший израильский посол в Москве

Израиль остается в стороне от скоординированной акции двух десятков стран, которые приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Я считаю, что высылки не будет. В этом случае и не только в этом… Несмотря на все давление, которое оказывают на Израиль, а его оказывают, мы не считаем необходимым включаться в этот коллектив, который на данном этапе критикует Россию", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

На инцидент в Солсбери Израиль отреагировал кратким заявлением МИД , в котором осудил «событие в Великобритании », призвал мировое сообщество к сотрудничеству во избежание его повторений, но воздержался от обвинений в адрес России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон сказал РИА Новости, что не располагает информацией о том, чтобы в Иерусалиме планировали высылку российских дипломатов.

"В силу того, что Россия присутствует в регионе, мы находимся с ней в контакте, по каким-то вопросам сотрудничаем. Негоже в таких условиях менять атмосферу и создавать напряжение. Наоборот, мы должны продолжать существующий диалог. Это, по-моему, основной фактор, который определяет наш подход", — сказал Маген.

Основным фактором нынешней активизации российско-израильского диалога и центральной темой в его повестке считается ситуация в Сирии , где Израиль стремится сохранить свободу действий и не допустить роста влияния Ирана , добиваясь в этом вопросе понимания Москвы.

Собеседник агентства согласился с тем, что реакция Израиля на инцидент в Солсбери продолжает ту линию во взаимоотношениях с Россией, которая обозначилась как минимум четыре года назад во времена событий в Крыму и на востоке Украины . Израиль тогда не присоединился к антироссийским санкциям, а его руководство изначально воздерживалось от публичных оценок украинского внутриполитического кризиса, который перерос в вооруженные столкновения с противниками режима, осложнив отношения РФ с Киевом и западными странами.

"В принципе, это такая линия. Хочу подчеркнуть, что, несмотря на разные повороты событий, она достаточно взаимная. Есть немало моментов, когда Россия принимает взвешенные решения, не рубит с плеча, не «идет на негатив» по отношению к Израилю", — считает Маген.

"Можно соглашаться или не соглашаться с западным мнением, но здесь есть послание и Западу тоже: Израиль — сам по себе. Он — самостоятельное государство, у него есть позиции, интересы и мнения, поэтому не следует от него ожидать того, что ожидается от всех остальных", — добавил он.

Посольство РФ ранее обвинило власти Великобритании в стремлении втянуть Израиль в антироссийскую «политико-пропагандистскую кампанию» и приветствовало «мудрую позицию Западного Иерусалима».