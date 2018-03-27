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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля ближневосточную проблематику
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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля ближневосточную проблематику 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил во вторник с послом Израиля в Москве Гарри Кореном ситуацию вокруг палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в регионе Ближнего Востока с акцентом на сирийскую проблематику и положение дел в палестино-израильском урегулировании", — информировали в министерстве.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам поступательного развития многопланового сотрудничества двух стран.
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