Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля ближневосточную проблематику

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил во вторник с послом Израиля в Москве Гарри Кореном ситуацию вокруг палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в регионе Ближнего Востока с акцентом на сирийскую проблематику и положение дел в палестино-израильском урегулировании", — информировали в министерстве.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам поступательного развития многопланового сотрудничества двух стран.