В Крыму планируют построить российско-сирийский зерновой хаб

«Сирийцы заинтересованы в первую очередь в поставках фармацевтики, агроудобрений, арматуры и зерна, производство которого здесь упало до 2 млн тонн в год. При наших объемах производства в 130 млн тонн — это открывает новые экспортные возможности для России. В этой связи председатель Сельскохозяйственной палаты Сирии Мохаммед Аль Кето предложил не только предоставить российским производителям землю под засевы, но и открыть зерновой хаб в одном из портов Крыма», — сказал Назаров.

По его словам, выйти на довоенный уровень товарооборота между Россией и Сирией, который оценивался в $2 млрд, возможно уже в ближайшие три года.

Назаров добавил, что Сирия направит для участия в ЯМЭФ внушительную делегацию во главе с премьер-министром страны Имадом Хамисом

«Премьер-министр Сирии заверил, что будет большая статусная делегация от Сирии, в которую войдут порядка 100 человек, включая членов правительства, ключевых министров, крупнейших бизнесменов, руководителей сирийско-российского делового совета, промышленной, торговой и сельскохозяйственной палат», — отметил Назаров, подчеркнув, что для скорейшего разрешения поднятых вопросов премьер-министр намерен лично возглавить делегацию.

Ожидается, что на ЯМЭФ будет подписан пакет инвестиционных соглашений, включая соглашение о подготовке прямого судоходного сообщения между Крымом и Сирией.

ЯМЭФ является ежегодным деловым международным мероприятием в экономической сфере. В этом году фору будет проходить с 19 по 21 апреля.