Ещё
В Крыму планируют построить российско-сирийский зерновой хаб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Крыму планируют построить российско-сирийский зерновой хаб 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Капитал страны
В Крыму может быть построен российско-сирийский зерновой хаб для облегчения поставок зерна из России в Сирию, заявил сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров по итогам визита российской делегации под его руководством в Сирию, сообщает пресс-служба фонда «Крымконгресс».
«Сирийцы заинтересованы в первую очередь в поставках фармацевтики, агроудобрений, арматуры и зерна, производство которого здесь упало до 2 млн тонн в год. При наших объемах производства в 130 млн тонн — это открывает новые экспортные возможности для России. В этой связи председатель Сельскохозяйственной палаты Сирии Мохаммед Аль Кето предложил не только предоставить российским производителям землю под засевы, но и открыть зерновой хаб в одном из портов Крыма», — сказал Назаров.
По его словам, выйти на довоенный уровень товарооборота между Россией и Сирией, который оценивался в $2 млрд, возможно уже в ближайшие три года.
Назаров добавил, что Сирия направит для участия в ЯМЭФ внушительную делегацию во главе с премьер-министром страны Имадом Хамисом.
«Премьер-министр Сирии заверил, что будет большая статусная делегация от Сирии, в которую войдут порядка 100 человек, включая членов правительства, ключевых министров, крупнейших бизнесменов, руководителей сирийско-российского делового совета, промышленной, торговой и сельскохозяйственной палат», — отметил Назаров, подчеркнув, что для скорейшего разрешения поднятых вопросов премьер-министр намерен лично возглавить делегацию.
Ожидается, что на ЯМЭФ будет подписан пакет инвестиционных соглашений, включая соглашение о подготовке прямого судоходного сообщения между Крымом и Сирией.
ЯМЭФ является ежегодным деловым международным мероприятием в экономической сфере. В этом году фору будет проходить с 19 по 21 апреля.
Rambler News Service: последние новости
Россельхознадзор разрешил еще четырем турецким компаниям поставлять томаты в РФ Во Франции неизвестный взял в заложники посетителей супермаркета Армия Израиля сообщила об уничтожении ядерного объекта в Сирии в 2007 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй188
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным232
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово393
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ84
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение