В Сирии курды атаковали турецкий военный патруль и штаб боевиков

На севере Сирии курды атаковали турецкий военный патруль и вооруженные формирования так называемой Сирийской свободной армии (ССА). В результате спецоперации на шоссе Джиндерес-Африн погибли два человека, еще шесть были ранены.

Кроме того, семь наемников были уничтожены в ходе нападения на штаб ССА в секторе Раджо. Представитель «Сил народной самообороны» (СНС) Бируск Хасеке сообщил, что был убит один полевой командир.

ТАСС напоминает, что 18 марта турецкие войска захватили административный центр Африн. Город покинули курдские вооруженные формирования, а также десятки тысяч мирных жителей.