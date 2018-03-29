В Сирии курды атаковали турецкий военный патруль и штаб боевиков 

На севере Сирии курды атаковали турецкий военный патруль и вооруженные формирования так называемой Сирийской свободной армии (ССА). В результате спецоперации на шоссе Джиндерес-Африн погибли два человека, еще шесть были ранены.
Кроме того, семь наемников были уничтожены в ходе нападения на штаб ССА в секторе Раджо. Представитель «Сил народной самообороны» (СНС) Бируск Хасеке сообщил, что был убит один полевой командир.
ТАСС напоминает, что 18 марта турецкие войска захватили административный центр Африн. Город покинули курдские вооруженные формирования, а также десятки тысяч мирных жителей.
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии будет продолжаться «до нейтрализации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Айн-эль-Араб, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы».