Ещё
В Сирии курды атаковали турецкий военный патруль и штаб боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Сирии курды атаковали турецкий военный патруль и штаб боевиков 

Российская Газета 1 час назад
На севере Сирии курды атаковали турецкий военный патруль и вооруженные формирования так называемой Сирийской свободной армии (ССА). В результате спецоперации на шоссе Джиндерес-Африн погибли два человека, еще шесть были ранены.
Кроме того, семь наемников были уничтожены в ходе нападения на штаб ССА в секторе Раджо. Представитель «Сил народной самообороны» (СНС) Бируск Хасеке сообщил, что был убит один полевой командир.
ТАСС напоминает, что 18 марта турецкие войска захватили административный центр Африн. Город покинули курдские вооруженные формирования, а также десятки тысяч мирных жителей.
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии будет продолжаться «до нейтрализации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Айн-эль-Араб, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы».
Российская Газета: последние новости
Саудовская Аравия начнет выдачу туристических виз с апреля Лавров: Мир в Афганистане возможен через диалог между Кабулом и талибами Эрдоган назвал страны Запада захватчиками на протяжении всей истории
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева389
Работу по совместительству хотят запретить в РФ50
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ40
Украина признала продажу ракетных технологий КНДР114
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине605
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение