СМИ: турецкие войска и сирийская оппозиция начали штурм города Телль-Рифаат

Об этом во вторник сообщает телеканал Haber Turk.

Штурм города начался некоторое время назад, и целью военных является полный контроль над этим населенным пунктом. Он имеет стратегическое значение для Турции, поскольку расположен на трассе, соединяющей турецкий приграничный город Килис с Алеппо, и является важным перевалочным пунктом на пути к Манбиджу. Также считается, что туда из Африна отошла значительная часть бойцов курдских «Сил народной самообороны» (СНС).

Агентство Ihlas в свою очередь сообщает о том, что в штурме участвует до 10 тыс. солдат ВС Турции и ССА. На начальном этапе идет подавление огневых точек СНС, оборудованных на подступах к Телль-Рифаату. Считается, что в городе может находиться до 500 вооруженных членов СНС.