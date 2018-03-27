Ещё
СМИ: турецкие войска и сирийская оппозиция начали штурм города Телль-Рифаат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: турецкие войска и сирийская оппозиция начали штурм города Телль-Рифаат 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции и отряды "Сирийской свободной армии" (ССА) начали наступление на город Телль-Рифаат в рамках операции «Оливковая ветвь».
Об этом во вторник сообщает телеканал Haber Turk.
Штурм города начался некоторое время назад, и целью военных является полный контроль над этим населенным пунктом. Он имеет стратегическое значение для Турции, поскольку расположен на трассе, соединяющей турецкий приграничный город Килис с Алеппо, и является важным перевалочным пунктом на пути к Манбиджу. Также считается, что туда из Африна отошла значительная часть бойцов курдских «Сил народной самообороны» (СНС).
Агентство Ihlas в свою очередь сообщает о том, что в штурме участвует до 10 тыс. солдат ВС Турции и ССА. На начальном этапе идет подавление огневых точек СНС, оборудованных на подступах к Телль-Рифаату. Считается, что в городе может находиться до 500 вооруженных членов СНС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что «Оливковая ветвь „продолжится далее до нейтрализации [террористического] коридора, который проходит через Манбидж, Айн-эль-Араб, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы“, то есть через значительную часть севера Сирии. Телль-Рифаат он также упомянул как одну их основных целей операции.
ТАСС: последние новости
Евросоюз готов исключить из санкционного списка талибов, поддержавших мирный процесс Россельхознадзор в течение недели рассмотрит вопрос о поставках томатов из Турции Ялта и Латакия станут городами-побратимами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД53
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»709
Витас арестован34
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову235
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева230
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение