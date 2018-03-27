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Сирийская сторона предложила создать в Крыму морской хаб
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Сирийская сторона предложила создать в Крыму морской хаб 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сирийская сторона в ходе визита делегации российского бизнеса в Дамаск предложила создать в Крыму морской хаб для активизации взаимного экономического сотрудничества, сообщил cопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.
Делегация российского бизнеса побывала в Дамаске, где прошла встреча с премьер-министром Сирии. В ее состав вошли представители республики Крым, общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета ЯМЭФ.
"Руководитель сельскохозяйственной палаты Сирии предложил нам создать хаб в Крыму, потому что Крым — это ближайшая российская морская точка к Сирии", — сказал Назаров в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Он пояснил, что хаб предлагается создать с целью увеличения взаимного торгового оборота. По словам Назарова, сегодня уже есть ряд кораблей, которые работают как челноки, но их явно недостаточно для потребностей российско-сирийского экономического взаимодействия. В частности, по его словам, те товары, которые хотя и в небольшом количестве производятся сегодня в Сирии, гораздо дешевле, а часто и качественнее, чем турецкие и израильские, и Россия могла бы получать их из Сирии.
Он отметил, что сирийская сторона со своей стороны подтвердила, что ожидает от России поставок ряда товаров, в частности фармацевтики и зерна.
"Если раньше сирийцы получали урожай около 4 миллионов тонн зерна в год, то сейчас это в 2-2,5 раза меньше, им хватает покрывать только самый минимум своих потребностей", — сказал Назаров.
Он напомнил, что в прошлом году Россия получила рекордный урожай зерна в объеме более 135 миллионов тонн, и могла бы поставить 2-2,5 миллиона тонн, требующиеся Сирии для покрытия потребностей в зерне.
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