Дети Гуты шлют свои поздравления Путину

В то время как президент Трамп опоздал с поздравлением победившего президента России, дети Гуты направили Путину поздравительное письмо.

Мы благодарим Вас, господин Путин, законно избранный президент, за ракеты, направленные на нас. Мы поздравляем Вас с этой военной техникой, заслуживающей высокой оценки и восхищения, и призываем комитеты по закупкам армий мира обратить внимание на Ваше оружие, которое заставило нас покинуть свои дома. Мы благодарим Ваших комментаторов, таких как Матазов (так в тексте — прим. ред.), за их мягкость и спортивный дух, проявленные на фоне ежедневных бомбардировок, и за то, что они считают долгом российской нации спасение сирийских детей в Гуте от террористов, требующих свободы и свержения режима. Ваши ракеты заставили нас покинуть свои деревни, города и даже наших матерей. Мы благодарим Вас, господин Президент, за поддержку Вашего коллеги, президента Сирии (законно избранного президента), который наконец получил одного из детей, насильно покинувших убежища из-за Ваших ракет. Хотя ребенок появился в руках Вашего коллеги, будучи мертвым, словно Христос, пожертвовавший собой ради людей, которым угрожали аресты и изнасилования, его сердитый взгляд объясняется тем, что президент Трамп задержался с отправкой поздравительного письма Вам и Вашим ракетам. Это и побудило нас к написанию этих скромных строк, учитывая Ваш черный пояс по дзюдо, морали и политике, которая стремится оживить Ваших мертвых товарищей в Советском Союзе и оживляет «Исламское государство» (запрещена в РФ — прим. ред.) с его черным флагом и хорошими предшественниками, которые использовали ножи и мечи.

[A WEEK IN THE WORLD] @CartooningPeace will be tonight at 7:10pm @DebatF24 to present cartoons about #OlympicGames in South #Korea, bombings in #Syria and French President #Macron in #Corsica Cartoon by @vascogargalo (Portugal) pic.twitter.com/naoGslymgi

— Cartooning for Peace (@CartooningPeace) 9 февраля 2018 г.

Мы благодарим Вас, господин Президент, за то, что Вас так регулярно переизбирают. Это будоражит воображение наших сирийских правителей и способствует их вечному выживанию с целью защиты этой страны от террористов, Запада, которых Вы ненавидите так же, как ненавидите нас, а также от множества целей и лозунгов, которые придумывало для нас Ваше советское государство. И вот оно реэкспортирует их в новом, переработанном виде, чтобы они соответствовали текущим событиям, звучали в унисон вместе с ракетами, созданными Вашими гениями, и улучшили условия для тех, кто захоронен в убежищах. Эти гении в течение полувека успешно сгоняли русских и другие народы с родных земель в лагеря ГУЛАГ, которые были предметом гордости для Вас и Вашей службы разведки, пытающихся повторить в Сирии опыт Грозного

Мы благодарим Вашего министра обороны. После Вашего переизбрания он объявил, что насильно переместил 80 тысяч сирийцев и с оптимизмом смотрит на перемещение всех жителей Гуты, равно как и уничтожение всех городов и деревень, которые когда-либо пересекали террористы.

Мы также благодарим Вашего особого агента, бригадного генерала группировки «Ан-Нимр», который делится своими советами и ценными замечаниями. Без них мы бы не усвоили теоретические принципы, лежащие в основе Вашей гениальной моральной, военной и политической стратегии, которая сотрясает убежища и изо всех сил пытается вернуть сирийцев в эпоху Хафеза Асада, а мир — в эпоху Советского Союза с его ядерными ракетами, голодом и арестами.

Мы благодарим Вас, господин Президент, за то, что Вы выкорчевываете деревья в Гуте накануне их цветения. Весенний пейзаж мучает нас посреди этих разрушений и не соответствует красивым сценам бушующего огня и дыма от Ваших новейших ракет.

Спасибо за то, что освободили и спасли нас, господин Президент. Вы отправили к нам Мать Терезу, жену генерал-майора Мухаммеда аль-Хаули, госпожу Мирзат Абуд, жену основателя воздушной разведки, внёсшего вклад в международные отношения со времён операции Аль-Хиндави в Германии и вплоть до угроз Великого муфтия республики Асада (с его спящими ячейками в Европе), Ахмада Бадреддина Хассуна. Это тот муфтий, который приветствовал приверженцев путинской религии, которые окуривали Ваши самолеты в Хмеймиме, ставшем одним из райских садов и местом для национального примирения. Мы также хотим поприветствовать госпожу Мирзат Абуд, хозяйку эксклюзивного агентства Ваших ракет, равно как и автомобильного агентства Fiat, которое ей предоставил ее муж, генерал-майор.

Благодарим Вас, Президент Путин, за все, что Вы сделали для нас, детей Гуты, а также всех сирийских деревень и городов. За то, что не скупились ни на бомбардировки, ни на разрушения, какими бы ни были Ваши намерения, и мы заверяем Вас, что наше поколение будет помнить все это в мельчайших подробностях. Ваши базы, распространяющие повсюду мир, любовь и ракеты, останутся для нас и будущих поколений главной целью жизни.

Мы осуждаем президента Трампа за задержку с поздравлением, гордимся Вашими победами на выборах и желаем Вам 99% голосов на предстоящих выборах, подобно Вашим предшественникам в Советском Союзе и союзнику Башару Асаду . Он благодаря законным и прозрачным выборам имеет право бомбить и вытеснять сирийский народ с его земли, заменяя его более устойчивым и однородным иранским населением.