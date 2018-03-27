МО Турции: приобретение Анкарой С-400 не повлияет на закупку F-35 

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 не повлияет на закупку американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом, как сообщил во вторник телеканал NTV, заявил министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли.
"Приобретение С-400 никак не повлияет на покупку F-35. С приобретением С-400 нет никаких проблем", — приводит канал слова министра.
Ранее во вторник руководитель комитета по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр сообщил о том, что Вашингтон может запретить продажу истребителей Анкаре из-за сделки по С-400. Кроме того, 16 марта группа из 11 сенаторов-демократов направила письмо в Госдепартамент с просьбой прояснить, не должна ли продажа Россией этих зенитных ракетных комплексов ряду стран, в том числе Турции, повлечь за собой введение против них американских санкций.
23 марта официальный представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил на пресс-конференции, что Анкара продолжает вести переговоры с США и европейским оборонным концерном EUROSAM о закупке систем ПВО. Он также отметил, что Россия сделала Турции выгодное предложение по ЗРС С-400. Позднее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что переговоры Анкары и Вашингтона по зенитным ракетным системам (ЗРС) Patriot не являются альтернативой приобретенным у России ЗРС С-400.
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством — членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.
Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.