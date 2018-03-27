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Около 100 сирийских делегатов посетят Ялтинский форум
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Около 100 сирийских делегатов посетят Ялтинский форум 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Около 100 сирийских делегатов, в том числе бизнесмены, руководители торговых палат и министры, посетят Ялтинский международный экономический форум, делегацию намерен возглавить премьер-министр страны Имад Хамис, сообщил сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.
Делегация российского бизнеса ранее побывала в Дамаске, где прошла встреча с премьер-министром Сирии. В состав делегации вошли представители республики Крым, общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума.
Назаров, сообщил, что в ходе визита, в частности, обсуждался статус и состав делегации, которая приедет на форум.
"Премьер-министр Сирии Имад Хамис заверил, что будет большая, статусная делегация от Сирии, которая включит в себя около 100 человек, где будут и крупнейшие сирийские бизнесмены, и руководители палат — промышленной, сельскохозяйственной, руководитель российско-сирийского делового совета. Также будут министры — экономического развития и ряд других министров. И господин премьер-министр Сирии заверил, что он постарается сам возглавить эту делегацию, чтобы все вопросы, которые будут обсуждаться на Ялтинском экономическом форуме, имели сразу некое разрешение", — сказал Назаров в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Ранее стало известно, что председатель правительства Сирийской арабской республики принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум и готов направить в Крым членов своего правительства для обсуждения вопросов экономического сотрудничества.
Организаторами форума выступают правительство Крыма и фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году ЯМЭФ пройдет с 19 по 21 апреля, его участниками станут около 3 тысяч человек, в том числе многочисленные иностранные гости. На форуме ожидаются политики, бизнесмены и общественники из Германии, Австрии, Греции, других европейских стран, Китая и Сирии.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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