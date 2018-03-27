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Лавров: согласие талибов на переговоры будет означать их признание требований СБ ООН
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Лавров: согласие талибов на переговоры будет означать их признание требований СБ ООН 

ТАСС 1 час назад
ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Согласие талибов (представителей запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан» — прим. ТАСС) сесть за стол переговоров будет означать их готовность принять требования Совета Безопасности ООН по афганскому урегулированию. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Напомню, что в СБ ООН раньше принимались решения, которые никто не отменял, с призывом к талибам сесть за стол переговоров на основе признания конституции Афганистана, отказа от контактов с террористами и отказа от попыток решить афганскую проблему силовым путем, — отметил он. — Думаю, что если талибы сядут за стол переговоров, то автоматически это будет означать, что они готовы следовать именно этому курсу".
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