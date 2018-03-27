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Ялта и Латакия станут городами-побратимами
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Ялта и Латакия станут городами-побратимами 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ялта и приморский сирийский город Латакия станут побратимами, сообщил во вторник сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.
"Городами-побратимами теперь становятся Латакия и Ялта. Это дает нам возможность взаимодействовать на постоянной основе политической, общественной и народной работы. А экономический потенциал огромный", — сказал он на пресс— конференции.
Назаров добавил, что 17 апреля, в нулевые дни ЯМЭФ и день независимости Сирии, в Ялте и в Латакии одновременно будут высажены оливковые аллеи дружбы. Также в этот день в Латакии планируется открыть памятник российско-сирийской дружбы.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России, при этом количество иностранных участников ЯМЭФ возрастет в 2,5 раза, до 500 человек.
Ранее сообщалось, что в рамках ЯМЭФ-2018 пройдет первая международная Ялтинская конференция, посвященная проблеме послевоенной реконструкции Сирии. Назаров отмечал, что организаторы мероприятия рассчитывают на участие международного экспертного совета ЯМЭФ в разработке сценариев обустройства страны, восстановления экономики, создания стабильной политической системы. По его словам, международный экспертный совет ЯМЭФ будет постоянно действующей структурой и, возможно, будет собираться еще несколько раз в год — как в России, так и в других странах.
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