Участники конференции в Ташкенте поддрежали диалог Кабила с талибами

По итогам конференции участники приняли Ташкентскую декларацию, в которой буквально всем миром поддержали скорейшее начало прямых переговоров между правительством Афганистана и противостоящим ему движением «Талибан» (в России оно запрещено). Разумеется, для этого талибы должны сложить оружие и отказаться от террористических методов борьбы. Еще несколько лет назад сама идея диалога с вооруженной группировкой, которая удерживает не менее половины территории страны, казалась неприемлемой для Кабула. Однако в Афганистане не за горами — уже этим летом — парламентские, а в следующем году и президентские выборы, которые станут для власти проверкой на прочность. Сам же Гани не так давно заявил, что без внешней помощи он не продержится и полугода. Идею межнационального примирения поддержал Сергей Лавров . В Москве считают, что инициатива должна исходить, прежде всего, изнутри Афганистана. «Рецепты издалека, не учитывающие местные традиции и специфику, не только не помогают, но и вредят», — отметил Сергей Лавров. Напомним, что прошлой весной РФ провела свою встречу по Афганистану с привлечением заинтересованных стран региона, на которую приглашались и США. Однако Вашингтон «по надуманным причинам» проигнорировал «московский формат», заявили тогда на Смоленской площади.

До украинского кризиса 2014 года Афганистан оставался одним из тех направлений, где практическое сотрудничество России и США еще было возможным. К примеру, Москва и Вашингтон провели тренинги для 4 тысяч кадров антинаркотических служб Афганистана. В рамках рабочей группы Совета Россия — НАТО шла подготовка афганских техников по обслуживанию вертолетов российского и еще советского производства. Это было весьма кстати, тем более что в рамках соглашения с американцами РФ поставляла Афганистану военные Ми-17. Однако от продолжения закупок американцы отказались. «США даже заставили афганцев отказаться от 40 тысяч единиц наших автоматов Калашникова, переданных Кабулу на безвозмездной основе», — рассказал осведомленный о таких поставках источник. Собеседники «РГ» признают, что связи с американцами по Афганистану не оборваны полностью, и российские дипломаты продолжают поддерживать контакты со своими визави из госдепартамента . Однако из Вашингтона, заморозившего кооперацию с РФ, не поступает никаких сигналов о готовности возобновить проекты. В свою очередь, Сергей Лавров подтвердил, что Москва оставляет двери открытыми.

Таджикистаном и По словам министра, особую тревогу у России вызывает распространение боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) в северных районах Афганистана, которые граничат с Узбекистаном Туркменией . По оценкам российских специалистов, на афганской территории могут действовать около 6 тысяч террористов, не считая «спящих ячеек» и потенциальных сторонников ИГИЛ. Кстати, афганский президент заверил коллег, что игиловцев в его стране никак не больше двух тысяч. Эксперты полагают, что в Вашингтоне также не хотят привлекать внимание к масштабу угрозы. Кстати, в США и НАТО так и не ответили на запросы Москвы о том, откуда в афганском небе появились вертолеты без опознавательных знаков, замеченные в переброске боевиков и вооружения западного производства на север страны.

Одной из «протокольных» интриг конференции по Афганистану оставался вопрос, будут ли общаться «на полях» Сергей Лавров и шеф дипломатии ЕС Федерика Могерини после того, как стало известно о массовой высылке российских дипломатов из европейских столиц. Корреспондент «РГ» наблюдала за тем, как во время заседания Могерини время от времени мельком бросала взгляды на Сергея Лаврова, который невозмутимо сидел неподалеку от нее за общим столом. В кулуарах форума казалось, что глава евродипломатии, которая обычно не упускает возможности обменяться любезностями с российским коллегой, чувствует себя неловко. Как рассказал дипломатический собеседник «РГ», еще две недели назад комиссар ЕС по вопросам единой внешней политики запросила у Москвы двустороннюю встречу с Сергеем Лавровым, однако в последний момент в аппарате Могерини объявили об изменениях в ее «перегруженном графике».

Между тем «РГ» узнала некоторые подробности дипломатической кухни, связанной с высылкой российских дипломатов. По словам информированного источника на Смоленской площади, Запад пытался оказать давление и на Турцию с тем, чтобы она проявила солидарность с Евросоюзом в этом вопросе. Такие настоятельные просьбы поступали в Анкару несколько раз, но были встречены отказом. В одной из балканских стран торг по поводу числа высылаемых россиян решался на самом высоком уровне в присутствии британского посла, и президенту этой республики, не стремившемуся портить отношения с Москвой, удалось «отстоять минимальную квоту». При этом в европейских столицах, оповещавших послов РФ о предстоящих высылках, так и не смогли предъявить им никакой новой информации по делу Скрипаля сверх бездоказательных утверждений, озвученных ранее Британией.

Кстати

Дипломаты, настроенные развязать запутанный афганский клубок, пока не готовы строить прогнозы, где и когда именно могли бы начаться прямые переговоры между правительством Афганистана и талибами (их группировка запрещена в РФ). Последние пока не демонстрируют готовности общаться напрямую с Кабулом на международных или нейтральных площадках. При этом источник «РГ» в Ташкенте, знакомый с ходом подготовки конференции, рассказал, что буквально в ночь перед ее началом организаторы получили через соцсети сигнал от афганского «Талибана» о том, что его представители якобы были не прочь присутствовать на мероприятии. Разумеется, рассмотреть этот вопрос уже не было возможности. При этом собеседник «РГ» не берется предсказать, как бы отреагировали на этот «запрос» гости форума.