Командир талибов убит во время столкновения с афганскими силами безопасности

Шибарган / Афганистан /, 27 марта / Синьхуа / — Командир талибов Мулла Наваб был убит во время столкновения с силами безопасности в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Об этом во вторник сообщил заместитель начальника провинциальной полиции Абдул Хафиз Хаши.

"В воскресенье вечером на дороге, ведущей к административному центру провинции городу Шиберган, группа повстанцев «Талибана» под руководством одиозного командира Муллы Наваба напала на принадлежащую полиции автоцистерну для перевозки воды. Произошла перестрелка, во время которой Мулла Наваб был убит, его тело было опознано", — сказал А. Х. Хаши корр. Синьхуа.

По его словам, Мулла Наваб был печально известен своими нападениями, наносившими ущерб правительственным интересам, поэтому его физическая ликвидация может стать серьезным ударом по талибам в Джаузджане и прилегающих провинциях.

Движение «Талибан» пока не прокомментировало данную информацию. —0—