Таджикистан призывает развивать инфраструктуру и транзитный потенциал Афганистана

ТАШКЕНТ, 27 марта. / ТАСС /. Таджикистан призывает мировое сообщество содействовать развитию инфраструктуры и транзитного потенциала Афганистана для противодействия негативным тенденциям в экономике стране. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджидин Абдылдаев на международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Противодействовать экстремизму и терроризму в Афганистане исключительно силовыми средствами недостаточно, поэтому необходимо «укреплять инфраструктуру и использовать транзитный потенциал» страны, сказал Абдылдаев. Он особо подчеркнул важность «вовлечения Афганистана в региональную интеграцию», а также развития сфер образования и торговли. По убеждению министра именно создание условий для поступательного развития Афганистана поможет противодействовать угрозе экстремизма, вести борьбу с распространением наркотиков.