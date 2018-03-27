Таджикистан призывает развивать инфраструктуру и транзитный потенциал Афганистана 

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Таджикистан призывает мировое сообщество содействовать развитию инфраструктуры и транзитного потенциала Афганистана для противодействия негативным тенденциям в экономике стране. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджидин Абдылдаев на международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».
Противодействовать экстремизму и терроризму в Афганистане исключительно силовыми средствами недостаточно, поэтому необходимо «укреплять инфраструктуру и использовать транзитный потенциал» страны, сказал Абдылдаев. Он особо подчеркнул важность «вовлечения Афганистана в региональную интеграцию», а также развития сфер образования и торговли. По убеждению министра именно создание условий для поступательного развития Афганистана поможет противодействовать угрозе экстремизма, вести борьбу с распространением наркотиков.
Абдылдаев напомнил, что Таджикистан планирует при содействии ООН и других международных организаций принять в начале мая нынешнего года конференцию высокого уровня по противодействию терроризму. Глава МИД Таджикистана подчеркнул, что его страна будет оказывать содействие Афганистану, на севере которого «в последние нескольких лет отмечаются тенденции к ухудшению ситуации». В этой связи Абдылдаев призвал мировое сообщество «продолжить оказание Афганистану финансовой помощи и не позволить экстремистам злоупотреблять в своих интересах ситуацией в Афганистане».