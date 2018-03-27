Индия вернет на родину тела 39 своих граждан, убитых в Ираке

"Тела будут возвращены обратно в Индию в течение недели. С этой целью младший министр иностранных дел В. К. Сингх отправится в Ирак", — сообщили СМИ со ссылкой на С. Сварадж.

На прошлой неделе С. Сварадж заявила в индийском парламенте, что все 39 строителей, похищенные боевиками ИГ в 2014 году в Мосуле, были убиты. По ее словам, их тела были обнаружены в массовом захоронении, ДНК 38 тел совпали с ДНК пропавших строителей. —0—