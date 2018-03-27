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Индия вернет на родину тела 39 своих граждан, убитых в Ираке
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Индия вернет на родину тела 39 своих граждан, убитых в Ираке 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Нью-Дели, 27 марта /Синьхуа/ — Индия вернет на родину тела 39 своих граждан, которые были убиты боевиками экстремистской группировки «Исламское государство» в Ираке. Об этом в понедельник во время встречи с семьями погибших заявила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.
"Тела будут возвращены обратно в Индию в течение недели. С этой целью младший министр иностранных дел В. К. Сингх отправится в Ирак", — сообщили СМИ со ссылкой на С. Сварадж.
На прошлой неделе С. Сварадж заявила в индийском парламенте, что все 39 строителей, похищенные боевиками ИГ в 2014 году в Мосуле, были убиты. По ее словам, их тела были обнаружены в массовом захоронении, ДНК 38 тел совпали с ДНК пропавших строителей. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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