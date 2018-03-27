Ещё
В Кострому разрешили привозить еще больше турецких помидоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кострому разрешили привозить еще больше турецких помидоров 

Kostroma.Today 40 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромскую область и другие регионы страны разрешили ввозить томаты из Турецкой республики, узнал KOSTROMA.TODAY. Речь идет еще о четырех предприятиях.
Теперь в регионы страны можно привозить турецкие томаты из 12 турецких компаний.
По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, ввозить томаты из республики можно только в сопровождении оригиналов турецких фитосанитарных сертификатов через несколько пунктов пропуска, среди которых Геленджик и Брянская область.
Поставки овощей и фруктов из Турции были запрещены с 1 января 2016 года, когда российский бомбардировщик был сбит ракетой из Турции.
После официальных извинений, которые принесла республика, запрет стал постепенно сниматься.
Kostroma.Today: последние новости
Пропавшего в Костроме подростка сбил лесовоз Сергей Ситников выразил соболезнование родственникам погибших в торговом центре Доктор наук написала диссертацию о костромских наркоманах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева158
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово435
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову46
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной47
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
02:19
Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:17
Бекхэм посетила трущобы Найроби
Шоу-бизнес
00:27
Сын-фрик Яковлевой нашел место в жизни
Шоу-бизнес Общество
00:38
Озвучена вероятная причина трагедии в Кемерово
Пожары Происшествия
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение