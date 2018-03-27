В Кострому разрешили привозить еще больше турецких помидоров

Теперь в регионы страны можно привозить турецкие томаты из 12 турецких компаний.

Брянская область. По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, ввозить томаты из республики можно только в сопровождении оригиналов турецких фитосанитарных сертификатов через несколько пунктов пропуска, среди которых Геленджик

Поставки овощей и фруктов из Турции были запрещены с 1 января 2016 года, когда российский бомбардировщик был сбит ракетой из Турции.

После официальных извинений, которые принесла республика, запрет стал постепенно сниматься.