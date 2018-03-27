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МИД Таджикистана: заявления о поставках оружия талибам через страну безосновательны
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МИД Таджикистана: заявления о поставках оружия талибам через страну безосновательны 

ТАСС 56 минут назад
ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Таджикистан считает безосновательным утверждение командующего ВВС США в Афганистане Джона Николсона о том, что Россия через границу с Таджикистаном поставляет оружие движению «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом во вторник заявил глава МИД Таджикистана Сирожидин Аслов на международной конференции по Афганистану.
"Безосновательное заявление командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона в эксклюзивном интервью британской радиовещательной корпорации Би-би-си о якобы поставках через границу с Таджикистаном оружия «Талибану» вызывает глубокое сожаление. Таджикистан никогда не признавал легитимность движения «Талибана» и, будучи сторонником поиска путей скорейшего мирного разрешения афганского конфликта, никогда не предоставлял свою территорию третьим странам для осуществления подобных действий, противоречащих основополагающим подходам и принципиальной позиции страны в вопросах мира и безопасности", — сказал Аслов.
Генерал Николсон 23 марта в интервью Би-би-си утверждал о «некоторой степени поддержки» Россией группировок талибов. «Мы знаем, как работают русские: они перевозят некоторое количество техники, после чего оставляют ее на месте [учений]», — сказал Николсон, комментируя российско-таджикистанские контертеррористические учения, состоявшиеся 16 марта на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном.
Ранее Главное управление погранвойск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана также опровергло заявление Николсона. «Граница Таджикистана по всему периметру находится под неусыпным контролем таджикских пограничников, все факты контрабанды оружия и наркотиков пресекаются», — заявил пресс-секретарь таджикских погранвойск Мухаммаджон Улугходжаев.
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