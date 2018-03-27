МИД Таджикистана: заявления о поставках оружия талибам через страну безосновательны

"Безосновательное заявление командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона в эксклюзивном интервью британской радиовещательной корпорации Би-би-си о якобы поставках через границу с Таджикистаном оружия «Талибану» вызывает глубокое сожаление. Таджикистан никогда не признавал легитимность движения «Талибана» и, будучи сторонником поиска путей скорейшего мирного разрешения афганского конфликта, никогда не предоставлял свою территорию третьим странам для осуществления подобных действий, противоречащих основополагающим подходам и принципиальной позиции страны в вопросах мира и безопасности", — сказал Аслов.

Генерал Николсон 23 марта в интервью Би-би-си утверждал о «некоторой степени поддержки» Россией группировок талибов. «Мы знаем, как работают русские: они перевозят некоторое количество техники, после чего оставляют ее на месте [учений]», — сказал Николсон, комментируя российско-таджикистанские контертеррористические учения, состоявшиеся 16 марта на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном.