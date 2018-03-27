Премьер Турции пообещал не начинать операции в Синджаре без согласия Ирака

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от запрещенной в Турции РПК. Ранее Эрдоган также пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар, если иракское правительство «не разгонит» отряды РПК.

Согласно заявлению, Йылдырым подтвердил «отсутствие договоренности между правительствами Ирака и Турции о проведении операций на территории Ирака против боевиков РПК». «Мы хотели сказать, что не будем проводить каких-либо операций без согласия иракского правительства, и мы не имели в виду, что договорились с ним», — приводятся в сообщении слова турецкого премьера.

Аль-Абади, в свою очередь, подчеркнул, что граница находится под контролем иракских сил, и Багдад выступает против любого перехода боевиков через нее в Турцию с территории Ирака.

Премьер Турции также поприветствовал победу Ирака над террористическими группировками и открытие аэропортов в Эрбиле и Сулейманийе на севере страны, а также добавил, что Турция утвердила решение о возобновлении авиасообщения с Иракским Курдистаном.

Ранее Йылдырым заявил, что Турция возобновляет авиасообщение с автономным регионом Иракский Курдистан, начиная с 23 марта.