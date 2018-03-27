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ЕС готов сделать исключения из санкций для переговоров талибов* с Кабулом
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ЕС готов сделать исключения из санкций для переговоров талибов* с Кабулом 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. ЕС готов сделать исключения из санкционного списка, чтобы талибы*, стремящиеся к миру, могли участвовать в переговорах в Афганистане, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Мы готовы поддержать предложение президента (Афганистана Ашрафа) Гани по мирному соглашению (с талибами*). Что конкретно мы можем сделать? С дипломатической стороны мы можем предоставить помощь, чтобы исключить из списка тех, кто подпадает под санкции. И мы готовы работать с людьми, кто сложил оружие, чтобы их семьи могли реинтегрироваться", — сказала Могерини, выступая на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.
"Тем, кто еще ведет войну, — наш посыл: выберите путь диалога и перемирия, имейте смелость начать мирные переговоры. И тогда мы будем поддерживать вас с партнерами в этом диалоге", — добавила Могерини.
"Президент Гани говорил о возможностях, которые нужно использовать. Теперь (радикальное движение — ред.) "Талибан"* должен принять решение и показать смелость, воспользоваться этой возможностью и наладить мир", — сказала Могерини.
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