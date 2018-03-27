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ЕС готов исключить из санкционного списка талибов
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Евросоюз готов исключить из санкционного списка талибов, поддержавших мирный процесс 

ТАСС 49 минут назад
Фото: Reuters
ЕС готов "исключить из своего санкционного списка членов движения "Талибан" (запрещено в РФ — прим. ТАСС), которые поддержат мирный процесс". Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".
Движение "Талибан" должно "проявить смелость и принять предложение мира" со стороны президента Афганистана для прекращения войны в этой стране, подчеркнула Могерини.
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