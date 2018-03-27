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Минобороны РФ: За трое суток из Арбила вывели свыше 13 тысяч боевиков
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Минобороны РФ: За трое суток из Арбила вывели свыше 13 тысяч боевиков 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боевики группировки «Фейлак Ар-Рахман» продолжили покидать город Арбил в Восточной Гуте в результате достигнутых договоренностей с руководством российского Центра по примирению враждующих сторон.
"По организованному гуманитарному коридору 26 марта было выведено 6749 боевиков и членов их семей, которые на 110 автобусах перевезены в провинцию Идлиб", — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Отмечается, что всего за трое суток из Арбила в Идлиб вывезено 13 190 боевиков и членов их семей.
Также удалось освободить 26 незаконно удерживаемых сирийских военнослужащих и гражданских лиц, находившихся в плену у «Фейлак Ар-Рахман».
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 Ещё 4 источника 
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