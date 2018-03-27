Минобороны РФ: За трое суток из Арбила вывели свыше 13 тысяч боевиков

Боевики группировки «Фейлак Ар-Рахман» продолжили покидать город Арбил в Восточной Гуте в результате достигнутых договоренностей с руководством российского Центра по примирению враждующих сторон.

"По организованному гуманитарному коридору 26 марта было выведено 6749 боевиков и членов их семей, которые на 110 автобусах перевезены в провинцию Идлиб ", — сообщает пресс-служба Минобороны РФ

Безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Отмечается, что всего за трое суток из Арбила в Идлиб вывезено 13 190 боевиков и членов их семей.

Также удалось освободить 26 незаконно удерживаемых сирийских военнослужащих и гражданских лиц, находившихся в плену у «Фейлак Ар-Рахман».