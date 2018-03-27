Военные США могли потратить $3 млрд в Афганистане

Американские военные в Афганистане могли потратить не по назначению более $3 млрд

«Руководство Объединённого командования по обеспечению безопасности в Афганистане на переходном этапе не могло с уверенностью полагать, что все $3,1 млрд таких средств действительно были потрачены на достижение целевых задач. Кроме того, эта финансовая помощь с большой вероятностью будет становиться объектом махинаций, растрат и злоупотреблений», — говорится в отчёте. Управление генерального инспектора при Минобороны США в марте опубликовало отчёт о расходовании бюджетных средств в Афганистане . В документе сообщается о системных проблемах отслеживания выделенных денег. Согласно отчёту, из-за проблем с финансовым надзором Объединённое командование США по обеспечению безопасности в Афганистане не может дать гарантий того, что выделенные $3,1 млрд были использованы по назначению.

«Эти не раз дававшие о себе знать изъяны устранены не были, как не были и определены более эффективные методы обеспечения должного управления и надзора по части расходования средств, которые США предоставляли в качестве прямой финансовой помощи (Министерству обороны и Министерству внутренних дел Афганистана. — RT)», — сообщается в документе. Ранее подразделению Вооружённых сил США в Афганистане неоднократно указывали на проблемы с отслеживанием средств, направляемых в страну, однако исправить ситуацию не удалось.

С 2015 года управление генерального инспектора при Минобороны США направило семь отчётов, в которых было указано на «системные проблемы» американского военного командования в Афганистане, связанные с финансированием, за счёт которого правительство Афганистана получало топливо, боеприпасы и транспорт.

В отчёте отмечается, что отсутствие необходимой документации у Минобороны Афганистана повысило риск кражи и нецелевого использования товаров.

Ранее RT сообщал, что Агентство по международному развитию США (USAID) не смогло отчитаться, на что пошло 90% выделенных ведомству на работу в Афганистане средств в 2013—2015 годах.