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Восточную Гуту в Сирии покинули 106 тысяч человек
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Восточную Гуту в Сирии покинули 106 тысяч человек 

Федеральное агентство новостей 24 марта 2018
Дамаск, 24 марта. Более 106 тыс. человек покинули сирийскую Восточную Гуту за все время действия гуманитарных пауз, сообщает Центр примирения враждующих сторон.
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Сирия — поле нового конфликта: арабские племена восстали против оккупации курдов и США в Ракке Сирия: два человека погибли при обстреле жилого квартала в Дамаске Почти 5 тысяч боевиков «Ахрар аш-Шам» покинули Восточную Гуту вместе с семьями
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