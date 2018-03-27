Экс-президент США назвал «катастрофой» назначение Болтона советником по нацбезопасности

"Возможно, одной из худших ошибок, которые сделал президент Трамп с момента его вступления в должность, является назначение Джона Болтона, который долгое время выступал за войну с Северной Кореей …и был одной из ключевых фигур в принятии решения о вводе войск в Ирак ", — заявил Картер.

По его словам, такая «воинственная фигура», как Болтон, только поддерживает политику американского президента, которую Картер назвал «катастрофической».

Ранее сообщалось, что Картер вызвался помочь Трампу в переговорах с КНДР.