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Экс-президент США назвал «катастрофой» назначение Болтона советником по нацбезопасности
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Экс-президент США назвал «катастрофой» назначение Болтона советником по нацбезопасности 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Бывший президент США Джимми Картер назвал «катастрофой для страны» назначение Джона Болтона советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом Картер рассказал в интервью телеканалу USA Today.
"Возможно, одной из худших ошибок, которые сделал президент Трамп с момента его вступления в должность, является назначение Джона Болтона, который долгое время выступал за войну с Северной Кореей…и был одной из ключевых фигур в принятии решения о вводе войск в Ирак", — заявил Картер.
По его словам, такая «воинственная фигура», как Болтон, только поддерживает политику американского президента, которую Картер назвал «катастрофической».
Ранее сообщалось, что Картер вызвался помочь Трампу в переговорах с КНДР.
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