Экс-президент США назвал «катастрофой» назначение Болтона советником по нацбезопасности 

Бывший президент США Джимми Картер назвал «катастрофой для страны» назначение Джона Болтона советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом Картер рассказал в интервью телеканалу USA Today.
"Возможно, одной из худших ошибок, которые сделал президент Трамп с момента его вступления в должность, является назначение Джона Болтона, который долгое время выступал за войну с Северной Кореей…и был одной из ключевых фигур в принятии решения о вводе войск в Ирак", — заявил Картер.
По его словам, такая «воинственная фигура», как Болтон, только поддерживает политику американского президента, которую Картер назвал «катастрофической».
Ранее сообщалось, что Картер вызвался помочь Трампу в переговорах с КНДР.