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NI назвал страны, которые будут обладать сильнейшими армиями в будущем
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NI назвал страны, которые будут обладать сильнейшими армиями в будущем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. К 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай буду обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире. Об этом пишет военный эксперт Роберт Фарли в статье для The National Interest.
Американская армия, считает Фарли, через 12 лет останется мировым «золотым стандартом». С окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане. При этом, отмечает эксперт, американцы располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары.
Российские вооруженные силы, в свою очередь, пережили тяжелый период после развала СССР, говорится в статье. Фарли пишет, что благодаря должному финансированию российская армия, в особенности ее элитные подразделения, возродилась и теперь «пугает соседей размерами и выучкой».
"Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему", — считает Фарли.
Кроме того, в статье говорится, что из стран Европы мощные вооруженные силы сохранит только Франция.
Индия, отмечает эксперт, отстает от конкурентов в военных технологиях, однако не скупится на их приобретение у США, России и Европы и поэтому имеет доступ почти ко всем современным образцам.
Китайской сухопутной армии не достает опыта реальных боевых действий, кроме того, она, в отличие от авиации и флота, обделена финансированием, пишет Фарли. При этом он отмечает, что Пекин имеет доступ к «практически неограниченной живой силе».
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