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Нетаньяху обсудил иранскую угрозу с главами МИД Германии и Франции
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Нетаньяху обсудил иранскую угрозу с главами МИД Германии и Франции 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в понедельник в Иерусалиме «иранскую агрессию» с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Оба высокопоставленных европейских дипломата находятся в настоящий момент с визитами в регионе.
"Мы находимся в неспокойном регионе, Израиль — единственная свободная демократия на многие километры вокруг, поэтому у нас общие ценности и интересы, — сказал Нетаньяху перед переговорами с Маасом. — Эти интересы разделяют с нами и многие в регионе — предотвращение ядерного вооружения Ирана, пресечение иранской агрессии, которая похожа на цунами в этом регионе и, конечно же, борьба с терроризмом". Высказывания главы кабмина еврейского государства на встрече с главой МИД ФРГ распространила в понедельник канцелярия премьера.
Перед переговорами с Ле Дрианом глава израильского правительства выступил с утверждением, что «основным спонсором терроризма в мире, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, является Иран». «Мы должны обуздать иранскую агрессию, а она обширна, и мы должны обеспечить, чтобы Иран не смог обзавестись ядерным оружием», — продолжил Нетаньяху. Он добавил, что считает это «проблемой первостепенной важности, стоящей перед международным сообществом в ближайшие месяцы, в ближайшие годы». Высказывания премьера также в понедельник распространила его пресс-служба.
Нетаньяху является одним из самых жестких критиков Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был подписан в Вене летом 2015 года, и призывает к кардинальному изменению условий этого соглашения, либо отмене сделки. 13 октября 2017 года президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Ирану. Трамп отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в СВПД.
14 июля 2015 года Тегеран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Исламской Республики. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. 16 января 2016 года объявлено о начале реализации сделки, и тогда Вашингтон отменил рестрикции.
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