Нетаньяху обсудил иранскую угрозу с главами МИД Германии и Франции

"Мы находимся в неспокойном регионе, Израиль — единственная свободная демократия на многие километры вокруг, поэтому у нас общие ценности и интересы, — сказал Нетаньяху перед переговорами с Маасом. — Эти интересы разделяют с нами и многие в регионе — предотвращение ядерного вооружения Ирана , пресечение иранской агрессии, которая похожа на цунами в этом регионе и, конечно же, борьба с терроризмом". Высказывания главы кабмина еврейского государства на встрече с главой МИД ФРГ распространила в понедельник канцелярия премьера.

Перед переговорами с Ле Дрианом глава израильского правительства выступил с утверждением, что «основным спонсором терроризма в мире, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, является Иран». «Мы должны обуздать иранскую агрессию, а она обширна, и мы должны обеспечить, чтобы Иран не смог обзавестись ядерным оружием», — продолжил Нетаньяху. Он добавил, что считает это «проблемой первостепенной важности, стоящей перед международным сообществом в ближайшие месяцы, в ближайшие годы». Высказывания премьера также в понедельник распространила его пресс-служба.

Нетаньяху является одним из самых жестких критиков Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был подписан в Вене летом 2015 года, и призывает к кардинальному изменению условий этого соглашения, либо отмене сделки. 13 октября 2017 года президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Ирану. Трамп отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в СВПД.