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СМИ: боевики освободили 20 заложников в пригороде Эрбин в Восточной Гуте
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СМИ: боевики освободили 20 заложников в пригороде Эрбин в Восточной Гуте 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 27 марта. Двадцать мирных жителей, находившихся в плену у вооруженных формирований, освобождены во вторник в пригороде Эрбин в Восточной Гуте. Об этом сообщил телеканал Suria.
По информации телеканала, заложники отпущены в рамках соглашения о выводе членов группировки «Фейлак аш-Шам» из окрестностей сирийской столицы.
В понедельник Эрбин и соседние предместья Замалька и Айн-Терма покинули 6 тыс. 749 человек, включая 1 тыс. 620 боевиков. Все они направятся ранним утром на 100 автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии. Боевики выводятся также из района Джобар на окраине Дамаска, который использовался бандформированиями для обстрела мирных кварталов столицы.
25 марта в результате договоренностей, достигнутых между российским Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировки «Фейлак ар-Рахман», из Эрбина было выведено 5 тыс. 453 боевика и мирных жителя, которые на 81 автобусе направились в провинцию Идлиб. Как отметили в Минобороны РФ, безопасность транспортировки на всем маршруте обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителей Сирийского общества Красного Полумесяца.
22 и 23 марта в Идлиб были перемещены из города Хараста (8 км от Дамаска) 4 тыс. 979 боевиков "Ахрар аш-Шам" и членов их семей.
ТАСС: последние новости
Евросоюз готов исключить из санкционного списка талибов, поддержавших мирный процесс МО РФ: из плена боевиков освобождены 26 сирийских военных и гражданских лиц Почти 6,8 тыс. боевиков и членов их семей вывезли из Восточной Гуты в Идлиб за 26 марта
 Ещё 18 источников 
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