Ещё
Сирия: более 500 мирных жителей вышли в воскресенье из Восточной Гуты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирия: более 500 мирных жителей вышли в воскресенье из Восточной Гуты 

Федеральное агентство новостей 25 марта 2018
Дамаск, 25 марта. Более 500 мирных жителей вышли в воскресенье из Восточной Гуты. Об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон.
Это неполный текст новости
Федеральное агентство новостей: последние новости
Сирия: под Раккой вспыхнуло вооруженное восстание против курдов Сирия новости 19 марта 12.30: боевые вылеты ВВС Турции в Хасаке, жители города Сакба в Гуте получили гумпомощь Боевики 7 раз за сутки обстреляли Дамаск: есть жертвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прилетел в Кемерово229
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ453
Исландия приостановила диалог с Россией352
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ185
В России анонсировали «ответ каждому»454
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение