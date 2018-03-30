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С начала действия гумпауз из Восточной Гуты вышли более 143 тысяч человек
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С начала действия гумпауз из Восточной Гуты вышли более 143 тысяч человек
РИА Новости
24 минуты назад
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РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ВСЕГО С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ «ГУМАНИТАРНЫХ ПАУЗ» ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦЕНТРА ПО ПРИМИРЕНИЮ ОРГАНИЗОВАН ВЫХОД БОЛЕЕ 143 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК —
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