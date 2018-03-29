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Более 135 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гумпауз
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 135 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гумпауз 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
При содействии российского Центра по примирению только за истекшие сутки район покинули более 1,6 тысячи мирных жителей.
С начала действия гуманитарных пауз был организован выход более 135 тысяч человек из Восточной Гуты в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра организован выход более 135 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что была организована трансляция с камер видеонаблюдения в режиме реального времени в районах пункта «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил».
При содействии российского Центра по примирению только за истекшие сутки район покинули более 1,6 тысячи мирных жителей.
Ранее сирийский город Дума, последний в Восточной Гуте, подконтрольный боевикам, наполнился мирными жителями. Они вышли на улицы с призывом прекратить боевые действия и прийти к перемирию группировки «Джейш аль-Ислам»* с властями Сирии.
*«Джейш аль-Ислам» — запрещена в РФ.
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 Ещё 18 источников 
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