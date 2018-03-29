Более 135 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гумпауз

При содействии российского Центра по примирению только за истекшие сутки район покинули более 1,6 тысячи мирных жителей.

С начала действия гуманитарных пауз был организован выход более 135 тысяч человек из Восточной Гуты в Сирии . Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра организован выход более 135 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что была организована трансляция с камер видеонаблюдения в режиме реального времени в районах пункта «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил».

При содействии российского Центра по примирению только за истекшие сутки район покинули более 1,6 тысячи мирных жителей.