Более 135 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время действия гумпауз 

За сутки из района Восточной Гуты вышли свыше полутора тысяч сирийцев. На выходе из гумкоридоров людей встречают российские военные. Всем нуждающимся раздают продукты и одежду, оказывают медицинскую помощь, передает "ТВ Центр".
Активно продолжается и вывод участников вооружённых формирований. Накануне оружие сложили более пяти тысяч боевиков. Вместе с семьями они покинули населённый пункт Арбил. На автобусах представителей вооружённой оппозиции перевезли из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. На протяжении всего маршрута безопасность обеспечивали офицеры российского Центра по примирению и сирийская полиция.