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Более 135 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время действия гумпауз
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 135 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время действия гумпауз 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
За сутки из района Восточной Гуты вышли свыше полутора тысяч сирийцев. На выходе из гумкоридоров людей встречают российские военные. Всем нуждающимся раздают продукты и одежду, оказывают медицинскую помощь, передает "ТВ Центр".
Активно продолжается и вывод участников вооружённых формирований. Накануне оружие сложили более пяти тысяч боевиков. Вместе с семьями они покинули населённый пункт Арбил. На автобусах представителей вооружённой оппозиции перевезли из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. На протяжении всего маршрута безопасность обеспечивали офицеры российского Центра по примирению и сирийская полиция.
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